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Санитарные вертолеты эвакуируют троих пострадавших в ДТП в Люберцах

Происшествия
26 сентября, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

На трассе М5 столкнулись автомобили ВАЗ, Mercedes и грузовик

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Три автомобиля, в том числе грузовик, столкнулись на трассе М5 в Люберцах, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного Управления ГИБДД РФ.

"Автомобили ВАЗ и Mercedes столкнулись на проезжей части трассы М5 "Урал" в подмосковных Люберцах. После столкновения автомобиль ВАЗ врезался в грузовик", - сказал сотрудник пресс-службы, в результате пострадали три человека.

В свою очередь в пресс-службе столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности сообщили, что на место происшествия вылетели три вертолета для эвакуации пострадавших.

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