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ФСБ не подтверждает информацию о задержании организатора массовых звонков о минировании

Происшествия
26 сентября, 14:03 UTC+3 МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября

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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ФСБ РФ не подтверждает информацию о задержании организатора массовых звонков о минировании, которые уже несколько дней проходят по разным регионам России.

"Мы не распространяли эту информацию и не подтверждали ее", - заявили ТАСС в ФСБ.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тыс. человек.

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