ФСБ не подтверждает информацию о задержании организатора массовых звонков о минировании

Ассоциация ФинТех первой в мире может запустить блокчейн-платформу для финансового рынкаЭкономика и бизнес 26 сентября, 14:13
Футболист "Спартака" Тигиев вернется после травмы в марте 2018 годаСпорт 26 сентября, 14:07
Источник: Нигматулин и Сергеев вышли во второй тур голосования на выборах президента РАННаука 26 сентября, 14:05
Комитет по этике РФС: поведение тренера "Арарата" Григоряна портит репутацию футболаСпорт 26 сентября, 14:02
ГТЛК ищет стратегического инвестора для угольного терминала "Лавна"Транспорт 26 сентября, 13:57
Экс-директор завода в Нижнем Тагиле, рабочие которого пожаловались Путину, пойдет под судПроисшествия 26 сентября, 13:54
Касаткина победила вторую "ракетку" мира Халеп на турнире WTA в КитаеСпорт 26 сентября, 13:50
Путин принял отставку губернатора Нижегородской области ШанцеваПолитика 26 сентября, 13:44
В Кремле напомнили об обязанности Facebook соблюдать законы РФЭкономика и бизнес 26 сентября, 13:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ФСБ РФ не подтверждает информацию о задержании организатора массовых звонков о минировании, которые уже несколько дней проходят по разным регионам России.
"Мы не распространяли эту информацию и не подтверждали ее", - заявили ТАСС в ФСБ.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тыс. человек.