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Суд начал процесс в отношении генерала ФСО Лопырева по делу о взятках

Происшествия
26 сентября, 15:40 UTC+3 МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Выездные заседания по делу проходят в Сочинском гарнизонном военном суде

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Знаменский гарнизонный военный суд начал процесс по делу генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток. Об этом ТАСС сообщил во вторник его адвокат Юрий Ельмашев.

"Сегодня состоялось первое слушание дела по существу, в ходе которого прокурор зачитал обвинительное заключение, наш подзащитный вину не признает и с обвинением не согласен", - сказал адвокат, отметив, что выездные заседания по делу проходят в Сочинском гарнизонном военном суде.

Следующее судебное заседание назначено на 27 сентября, в ходе которого гособвинение начнет предоставлять свои доказательства.

Уголовное дело в отношении руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадия Лопырева было возбуждено главным управление СК РФ по расследованию особо важных дел по материалам Федеральной службы охраны по фактам получения им взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Генералу вменяется два эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), общая сумма которых составляет около 7 млн рублей. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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