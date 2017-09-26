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В Удмуртии задержана подозреваемая в серии поджогов домов

Происшествия
26 сентября, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Женщина будет заключена под стражу

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемую в серии поджогов домов в Удмуртии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике установлена и задержана подозреваемая в совершении поджогов домов в деревне Ягул Кизнерского района республики. Ей оказалась 49-летняя неработающая местная жительница", - сказала Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленник по ночам в деревне Ягул проникал во дворы и поджигал частные дома и надворные постройки. В результате огнем было уничтожено несколько домов и построек, во время одного из пожаров в огне погибла 6-летняя девочка. По всем фактам умышленного уничтожения и повреждения имущества, совершенного путем поджога, возбуждены уголовные дела.

"В настоящее время установлена причастность задержанной к совершению шести поджогов. В отношении злоумышленницы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.

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