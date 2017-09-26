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В метро Лондона произошел взрыв

Происшествия
26 сентября, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По предварительным данным, речь идет о возгорании зарядного устройства для мобильного телефон. По данным газеты Metro, в результате инцидента пострадали пять человек

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Небольшой взрыв произошел во вторник в вагоне поезда на станции лондонского метро Tower Hill. Как сообщается в Twitter британской транспортной полиции, речь идет о небольшом инциденте, который не рассматривается как подозрительный.

"Инцидент на станции Tower Hill не является подозрительным. По предварительным данным, речь идет о возгорании зарядного устройства для мобильного телефона", - говорится в заявлении полиции.

Пожарная служба Лондона подтвердила, что речь идет о небольшом взрыве и последовавшем задымлении в вагоне поезда.

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"Пожарные отреагировали на сообщения о задымлении в поезде на станции Tower Hill, - говорится в заявлении. - Причиной стал небольшой взрыв, предположительно, зарядного устройства для мобильного телефона. К моменту прибытия пожарных открытого горения зафиксировано не было".

Ранее в СМИ появились фотографии с места происшествия, на которых запечатлен небольшой предмет, объятый пламенем на полу вагона. По данным газеты Metro, в результате инцидента пострадали пять человек, однако официальных подтверждений пока не поступало. Все пассажиры были выведены со станции, полиция проводит проверку по факту происшествия.

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