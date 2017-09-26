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Более 50 звонков поступило на горячую линию МЧС после ДТП с участием паломников на Кубани

Происшествия
26 сентября, 16:36 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, сентября. /ТАСС

Над ликвидацией последствий инцидента работают более 90 человек

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КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Горячая линия регионального управления МЧС приняла 56 звонков после ДТП с участием автобуса на Кубани, в котором пострадали нижегородские паломники, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона доверия (телефон 8-861-268-64-40) на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На данный момент на телефон доверия поступило 56 звонков от родственников и знакомых людей, пострадавших в ДТП. На звонки отвечают психологи и сотрудники отдела кадров Главного управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в ликвидации последствий ДТП участвуют более 90 человек. В частности, с пострадавшими работают психологи.

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В свою очередь пресс-секретарь Нижегородской епархии Алексей Пестрецов рассказал ТАСС, что до конца дня будет сформирована группа родственников пострадавших в ДТП нижегородских паломников. "Решено, что представитель епархии вместе с родственниками вылетит в Краснодарский край, сейчас идет обзвон родных. Епархия оплатит билеты, будет оказываться помощь по мере поступления запросов от родных и самих пострадавших", - уточнил собеседник агентства.

ДТП произошло в районе поселка Молькино во вторник, автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород, в нем находились паломники, которые посещали Абхазию. В результате аварии на месте погибли водитель и два пассажира автобуса, при транспортировке в районную больницу скончались еще два пассажира автобуса. Позднее один из пострадавших умер в приемном отделении краснодарской краевой больницы. Около 20 человек госпитализированы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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