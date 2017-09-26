Легкомоторный самолет упал в реку под Костромой, пилот погиб

КОСТРОМА, 26 сентября. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии с легкомоторным самолетом в Костромской области, в результате которой погиб пилот, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением частного легкомоторного самолета в реку Кешка около деревни Татарское Костромской области. Пилот этого летательного аппарата погиб", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону во вторник сообщила о падении в реку Кешка одноместного легкомоторного самолета в районе дамбы село Татарское Волжского сельского поселения Нерехтского района Костромской области.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, самолет, потерпевший крушение, был частный, самодельный.