Число жертв землетрясения в Мексике превысило 330 человек

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МЕХИКО, 26 сентября. /ТАСС/. Спасатели извлекли тела еще нескольких человек из-под обрушившихся зданий в столице Мексики. Таким образом, число жертв землетрясения магнитудой 7,1, случившегося 19 сентября, возросло до 331 человека. Об этом сообщил во вторник в своем Twitter национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.
"Всего 331 погибший: 192 в [городе] Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте. Порядка 400 пострадавших до сих пор остаются в больницах, состояние около 60 из них оценивается как тяжелое.
#Actualización ⚡TOTAL 331 fallecidos por #Sismo 19/09/17#CDMX: 192#Morelos: 74#Puebla: 45#Edoméx: 13#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 26 September 2017
Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземного толчка находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.