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Суд в Москве 6 октября рассмотрит иск журналиста "Новой газеты" Али Феруза к МВД РФ

Происшествия
26 сентября, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Как пояснила судья, слушание административного иска было перенесено на 6 октября в связи с необходимостью получить миграционное дело Али Феруза из ГУ МВД

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник отложил на 6 октября рассмотрение административного иска журналиста "Новой газеты" Али Феруза (Худоберди Нурматова) к МВД РФ из-за отказа предоставить ему временное убежище в России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Слушание административного дела отложить до 6 октября в связи с тем, что необходимо получить миграционное дело Нурматова из ГУ МВД России", - огласила решение судья Галина Графова.

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В ходе заседания сторона ответчика настаивала на передаче административного дела из Басманного суда в Мосгорсуд. "Просим передать дело в Мосгорсуд в связи с тем, что сведения по миграционному делу Нурматова содержат гриф "секретно" и содержат гостайну", - заявила представитель ответчика. Суд отложил решение по данному ходатайству.

В свою очередь представители журналиста просили рассмотреть административный иск.

В настоящее время процесс выдворения журналиста из России не производится, пока его жалоба в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) не будет рассмотрена по существу. Аппарат уполномоченного РФ при ЕСПЧ своевременно уведомил соответствующие компетентные ведомства о необходимости соблюдения установленного ЕСПЧ временного запрета на выдворение Нурматова.

1 августа Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Феруза, гражданина Узбекистана, который был задержан рядом с редакцией издания в Москве. Ему также был назначено 5 тыc. рублей административного штрафа. Согласно решению суда, до вступления постановления в законную силу Феруз будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, куда он был помещен судебными приставами. Суд признал журналиста виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ").

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