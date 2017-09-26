Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата постучавшихся в его дверь незнакомцев

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионера из Шпаковского района Ставрополья, подозреваемого в убийстве двоих незнакомых ему мужчин, которые постучались в ворота его дома, а также в незаконном хранении оружия. Об этом сообщило в пятницу следственное управление СКР по краю.

"Уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя возбуждено по соответствующим статьям УК РФ ["покушение на убийство", "незаконные приобретение, хранение или ношение оружия", "убийство двух лиц общеопасным способом" - прим. ТАСС]", - сообщает следствие.

Как установлено, днем 23 сентября во время ссоры по незначительному поводу мужчина выстрелил из хранившегося у него автомата в троих незнакомцев, постучавшихся к нему в ворота дома.

"В результате полученных ранений 43-летний мужчина скончался на месте, 16-летний подросток - в больнице, а 19-летний молодой человек госпитализирован с огнестрельным ранением", - сообщает следственное управление.

Подозреваемый задержан, назначен ряд судебных экспертиз.