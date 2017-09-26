СМИ: шведский суд заключил под стражу капитана и штурмана из РФ

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. /ТАСС/. Окружной суд города Кальмар по запросу прокуратуры заключил во вторник под стражу капитана и штурмана из России по подозрению в "управлении судном в состоянии сильного опьянения" и "грубой небрежности при судовождении". Об этом сообщило Sveriges Radio.

23 сентября 80-метровое грузовое судно Atlantic с дизельным топливом село на мель к югу от порта Оскарсхамн на восточном побережье Швеции. Капитан и штурман были задержаны. Балкер под флагом Фарерских островов шел из Висбю (остров Готланд), в его топливных баках находилось 44 тыс. л топлива.

37-летний капитан не признает свою вину. 50-летний штурман сознался в том, что управлял судном в нетрезвом состоянии, но отрицает "грубую небрежность". Моряки изложили две разные версии произошедшего, при этом штурман отметил, что не находился на капитанском мостике в момент инцидента. Прокуратура должна предъявить обвинения до 10 октября.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в консульстве РФ в Стокгольме, представители дипмиссии находятся в контакте со шведскими правоохранительными органами по данному делу. Задержанным предоставлен адвокат.

Согласно пресс-релизу службы береговой охраны, топливо с балкера уже откачано. Владелец - датская компания отбуксирует его 27 сентября.