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Полиция изъяла у москвича 46 кг марихуаны

Происшествия
26 сентября, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по 228-й статье

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли у 37-летнего москвича 46 кг марихуаны. Об этом сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"При личном досмотре у мужчины полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения общей массой более 20 кг. Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотиком растительного происхождения - марихуаной", - сообщил он.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили в Рязанской области посаженные растения, принадлежащие подозреваемому. Масса изъятого составляет свыше 26 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ - "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Подозреваемый арестован.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры", - добавил Титов.

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