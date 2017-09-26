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Шакро Молодой останется под стражей до 15 марта 2018 года по делу о вымогательстве

Происшествия
26 сентября, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Суд начнет рассмотрение дела по существу 10 октября

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы во вторник продлил до 15 марта 2018 года срок содержания под стражей обвиняемого в вымогательстве у владелицы ресторана на Рочдельской улице криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. Об этом ТАСС сообщил защитник Калашова Тенгиз Папаскуа.

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"Суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил фигурантам дела меру пресечения до 15 марта 2018 года: 11 обвиняемым в виде содержания под стражей и одному - в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

Суд провел предварительные слушания по делу, согласно закону, они прошли в закрытом судебном заседании. Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 10 октября.

"Никулинский суд сегодня в закрытом режиме провел предварительные слушания по делу, по их итогам основное заседание назначено на 10 октября, оно пройдет в открытом для публики режиме", - добавил Папаскуа.

По делу о вымогательстве проходят 14 граждан РФ в возрасте от 29 до 64 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере"). По версии следствия, обвиняемые входили в состав организованной группы, занимавшейся в том числе вымогательствами у столичных предпринимателей.

Как установило следствие, 14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и стали вымогать у его владелицы 8 млн руб. под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года они вымогали 10 млн руб. у генерального директора крупного акционерного общества. Участники группировки были задержаны 24 августа 2016 года и заключены под стражу.

Среди фигурантов дела - криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. В июле 2016 года также были задержаны высокопоставленные сотрудники СК - замруководителя ГСУ СК по Москве Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Их обвиняют в том, что они за взятку от Калашова якобы обещали закрыть дело в отношении Кочуйкова.

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