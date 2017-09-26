Суд приговорил к восьми годам следователя ГСУ СК РФ за взятку в $100 тыс.

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима следователя Главного следственного управления СК РФ Александра Сорокина, признав виновным в получении взятки в $100 тыс. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Приговором суда Сорокин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
По версии следствия, Сорокин в декабре 2016 года потребовал от свидетеля по находящемуся в производстве уголовному делу взятку в $100 тыс. за вынесение в его интересах ряда процессуальных решений. Следователь был задержан при получении части взятки в $50 тыс., после чего арестован. Как сообщили в Генпрокуратуре, Сорокин признал вину в полном объеме.