Суд приговорил к восьми годам следователя ГСУ СК РФ за взятку в $100 тыс.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима следователя Главного следственного управления СК РФ Александра Сорокина, признав виновным в получении взятки в $100 тыс. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приговором суда Сорокин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По версии следствия, Сорокин в декабре 2016 года потребовал от свидетеля по находящемуся в производстве уголовному делу взятку в $100 тыс. за вынесение в его интересах ряда процессуальных решений. Следователь был задержан при получении части взятки в $50 тыс., после чего арестован. Как сообщили в Генпрокуратуре, Сорокин признал вину в полном объеме.