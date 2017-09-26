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Участники владимирской банды "черных риэлторов" получили от 19 до 22 лет колонии

Происшествия
26 сентября, 20:38 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 26, сентября. /ТАСС

Банда совершила семь тяжких и особо тяжких преступлений в отношении семи жителей Мурома

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ВЛАДИМИР, 26 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к длительным срокам заключения участников банды "черных риэлторов", действовавшей в городе Муроме Владимирской области и убившей двух человек. Как сообщили во вторник в следственном управлении СК РФ по Владимирской области, в зависимости от своей роли в совершении преступлений бандиты получили от 19 до 22 лет лишения свободы.

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"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителям города Мурома Наталье Шмелевой, Сергею Шмелеву и Михаилу Большакову. В зависимости от исполняемой роли они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство")", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в 2009-2013 гг. банда совершила семь тяжких и особо тяжких преступлений в отношении семи жителей Мурома. Шмелева подыскивала граждан с низким социальным статусом, одиноких граждан, лиц с алкогольной зависимостью и, представляясь опытным риэлтором, продавала их квартиры через знакомых юристов. Преступники присваивали себе вырученные деньги и запугивали людей, лишившихся жилья.

По данным областной прокуратуры, преступники совершили два убийства: опасаясь обращения потерпевших в правоохранительные органы, Шмелевы совместно с Большаковым убили двух женщин в лесном массиве за деревней Орлово Муромского района и закопали трупы.

От преступной деятельности преступники получили доход в размере около 3 млн рублей.

Приговором Владимирского областного суда Шмелевой назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, Шмелеву - 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 9 месяцев, Большакову - 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.

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