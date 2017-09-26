Участники владимирской банды "черных риэлторов" получили от 19 до 22 лет колонии

ВЛАДИМИР, 26 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к длительным срокам заключения участников банды "черных риэлторов", действовавшей в городе Муроме Владимирской области и убившей двух человек. Как сообщили во вторник в следственном управлении СК РФ по Владимирской области, в зависимости от своей роли в совершении преступлений бандиты получили от 19 до 22 лет лишения свободы.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителям города Мурома Наталье Шмелевой, Сергею Шмелеву и Михаилу Большакову. В зависимости от исполняемой роли они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство")", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в 2009-2013 гг. банда совершила семь тяжких и особо тяжких преступлений в отношении семи жителей Мурома. Шмелева подыскивала граждан с низким социальным статусом, одиноких граждан, лиц с алкогольной зависимостью и, представляясь опытным риэлтором, продавала их квартиры через знакомых юристов. Преступники присваивали себе вырученные деньги и запугивали людей, лишившихся жилья.

По данным областной прокуратуры, преступники совершили два убийства: опасаясь обращения потерпевших в правоохранительные органы, Шмелевы совместно с Большаковым убили двух женщин в лесном массиве за деревней Орлово Муромского района и закопали трупы.

От преступной деятельности преступники получили доход в размере около 3 млн рублей.

Приговором Владимирского областного суда Шмелевой назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, Шмелеву - 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 9 месяцев, Большакову - 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.