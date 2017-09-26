Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали еще два здания

Происшествия
26 сентября, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

На время проверок посетители эвакуированы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Торгово-развлекательный центр "Варшавский" и фитнес-центр "Кимберли лэнд" эвакуированы во вторник в Москве из-за сообщений об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Смотрите также

От мэрии до цирка: очередная волна ложных "минирований" прокатилась по России

"Кинологи проверяют здания торгово-развлекательного центра "Варшавский" и центр фитнеса и отдыха "Кимберли лэнд" на Азовской улице. На время проверок посетители эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" кинотеатров "Пионер", "Баку", "Эльдар", "Вымпел" и "Алмаз Синема" в Солнцево. Кроме того, проверки идут в Музее Москвы и ТРЦ "Алтуфьевский".

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, число "заминированных" в российских городах зданий за прошлую неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тыс. человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография генерал-полковника Виктора Бондарева
2
Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДР
3
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
4
Российские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь"
5
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама