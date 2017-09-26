В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали еще два здания

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Торгово-развлекательный центр "Варшавский" и фитнес-центр "Кимберли лэнд" эвакуированы во вторник в Москве из-за сообщений об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Кинологи проверяют здания торгово-развлекательного центра "Варшавский" и центр фитнеса и отдыха "Кимберли лэнд" на Азовской улице. На время проверок посетители эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" кинотеатров "Пионер", "Баку", "Эльдар", "Вымпел" и "Алмаз Синема" в Солнцево. Кроме того, проверки идут в Музее Москвы и ТРЦ "Алтуфьевский".

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, число "заминированных" в российских городах зданий за прошлую неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тыс. человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.