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Ураган "Мария" в Атлантике ослаб до тропического шторма

Происшествия
27 сентября, 0:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, сентября. /ТАСС

Максимальная скорость ветра в пределах стихии сейчас составляет примерно 31,2 м/с

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Ураган "Мария" в Атлантическом океане ослаб до категории тропического шторма. Об этом сообщил во вторник американский Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

По его данным, максимальная скорость ветра в пределах стихии сейчас составляет примерно 31,2 м/с. "Мария" находится в 260 км к юго-востоку от мыса Хаттерас (американский штат Северная Каролина) и продвигается в северном направлении со скоростью примерно 3,1 м/с.

Ранее власти Северной Каролины объявили штормовое предупреждение для ряда участков побережья штата. Районы, которые вскоре могут оказаться в зоне влияния "Марии", покинули уже более 10 тыс. человек. Власти предупреждают, что, хотя эпицентр шторма пройдет вдали от берега, стихия принесет сильные ветра и волны, что грозит серьезными подтоплениями.

Жертвами "Марии" в странах Карибского бассейна стали около 60 человек.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

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