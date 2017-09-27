Частота взрывов на артскладе в Винницкой области увеличивается

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. На тушение пожара на артскладе в Винницкой области привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"На месте происшествия формируется сводный отряд", - сказано в сообщении.
При этом канал "112 Украина" сообщает, что частота взрывов на военном складе боеприпасов увеличилась до пяти-шести взрывов в секунду. Трасса Винница-Житомир-Киев перекрыта. По словам спасателей, это было сделано для того, чтобы не допустить скопления автомобилей. Кроме того, закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от места ЧП.
Жители эвакуируются самостоятельно. ГосЧС отметил, что эвакуацию жителей должны делать местные власти. В городе Калиновка проживает 20 тыс. жителей. Местные жители сообщают, что радиус разлета боеприпасов составляет 15-20 км. В городе отключен свет.
К месту происшествия выехал начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко. По словам советника МВД Зоряна Шкиряка, в ближайшее время туда также направится премьер-министр страны Владимир Гройсман.