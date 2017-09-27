На МКАД возле ТЦ Vegas столкнулись семь автомобилей

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Семь машин столкнулись на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в ночь на среду, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Инцидент произошел в районе торгово-развлекательного центра Vegas.
"Около 3:30 на 25-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись семь легковых автомобилей. В результате аварии один человек погиб и двое пострадали", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Из-за инцидента движение сильно затруднено. На внутренней стороне МКАД пробка растянулась почти на 10 км.