На МКАД возле ТЦ Vegas столкнулись семь автомобилей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Семь машин столкнулись на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в ночь на среду, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в районе торгово-развлекательного центра Vegas.

"Около 3:30 на 25-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись семь легковых автомобилей. В результате аварии один человек погиб и двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Из-за инцидента движение сильно затруднено. На внутренней стороне МКАД пробка растянулась почти на 10 км.