Куратор "группы смерти" задержан в Волгоградской области

Сборная России по спортивной гимнастике вылетела на чемпионат мира в МонреальСпорт 27 сентября, 9:21
Катару рекомендовано обеспечить защиту жизней рабочих-иммигрантов на объектах ЧМ-2022Спорт 27 сентября, 9:21
СМИ: в результате взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области есть жертвыПроисшествия 27 сентября, 9:19
Суд обязал "Челябэнергосбыт" выплатить около 1 млрд руб. в пользу "МРСК Урала"Новости Урала 27 сентября, 9:07
"Ты снимаешь живую историю": режиссер Пиманов о секретах съемок фильма "Крым"Культура 27 сентября, 9:00
Хоккеисты "Вегаса" проиграли "Лос-Анджелесу" в первом домашнем матче в истории клубаСпорт 27 сентября, 8:29
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФАрмия и ОПК 27 сентября, 8:27
Генштаб ВСУ: на военном складе в Винницкой области взрываются танковые боеприпасыПроисшествия 27 сентября, 7:22
Передача Радулова помогла "Далласу" победить "Миннесоту" в предсезонном матче НХЛСпорт 27 сентября, 6:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали куратора "группы смерти" по подозрению в ведении переписки с несовершеннолетней жительницей Тульской области, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами отдела "К" УМВД России по Тульской области и отдела "К" ГУ МВД России по Волгоградской области задержали куратора группы одной из социальных сетей, подозреваемого в склонении несовершеннолетних к совершению самоубийств", - сказала Волк.
По ее словам, оперативникам стало известно, что пользователь одной из социальных сетей ведет переписку с 14-летней жительницей Тульской области, подталкивая ее к совершению суицида. "В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник вел с ней переписку, давал задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, а также создавал ситуации, травмирующие психику несовершеннолетней", - добавила представитель МВД.
Как пояснила Волк, по подозрению в ведении переписки задержан 23-летний безработный житель Волгоградской области. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "По месту проживания задержанного полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и USB флеш-накопители, содержащие сведения, подтверждающие причастность фигуранта к склонению несовершеннолетней к суициду", - отметила она.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на доведение до самоубийства" УК РФ.