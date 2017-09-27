Куратор "группы смерти" задержан в Волгоградской области

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали куратора "группы смерти" по подозрению в ведении переписки с несовершеннолетней жительницей Тульской области, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами отдела "К" УМВД России по Тульской области и отдела "К" ГУ МВД России по Волгоградской области задержали куратора группы одной из социальных сетей, подозреваемого в склонении несовершеннолетних к совершению самоубийств", - сказала Волк.

По ее словам, оперативникам стало известно, что пользователь одной из социальных сетей ведет переписку с 14-летней жительницей Тульской области, подталкивая ее к совершению суицида. "В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник вел с ней переписку, давал задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, а также создавал ситуации, травмирующие психику несовершеннолетней", - добавила представитель МВД.

Как пояснила Волк, по подозрению в ведении переписки задержан 23-летний безработный житель Волгоградской области. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "По месту проживания задержанного полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и USB флеш-накопители, содержащие сведения, подтверждающие причастность фигуранта к склонению несовершеннолетней к суициду", - отметила она.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на доведение до самоубийства" УК РФ.