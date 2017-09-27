Канада направила фрегат ВМС для оказания помощи Доминике, пострадавшей от урагана "Мария"

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ОТТАВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Фрегат канадских ВМС HMCS St. John’s прибыл в Доминику для оказания помощи местным жителям, пострадавшим от урагана "Мария". Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.
Боевой корабль находится в акватории северо-западной части острова. Примерно 230 членов его команды на суше помогают восстанавливать подачу электроэнергии и разгребают завалы, оставшиеся после прохождения стихии, в населенном пункте Маригот, где проживают более 2,6 тыс. человек.
"Фактически все леса в этой местности уничтожены. Также на улицах много грязи, которая сошла с гор", - заявил CTV капитан фрегата Горд Ноусворси. Он добавил, что из-за урагана оказалась фактически разрушена местная система водоснабжения, поэтому канадские моряки обеспечивают жителей пресной водой.
Кроме того, фрегат располагает еще и вертолетом, на котором, в частности, в пострадавшие районы оперативно доставляется вода, продукты питания и медицинские принадлежности для оказания первой помощи пострадавшим людям. Как долго пробудет HMCS St. John’s в Доминике, не сообщается.
Во вторник американский Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что ураган "Мария" в Атлантическом океане ослаб до категории тропического шторма. Сейчас он находится в 260 км к юго-востоку от мыса Хаттерас (американский штат Северная Каролина) и продвигается в северном направлении со скоростью примерно 3,1 м/с.
Жертвами "Марии" в странах Карибского бассейна стали около 60 человек. По последним данным, в Доминике от разгула стихии погибли 27 человек.