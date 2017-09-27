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На севере Москвы столкнулись и загорелись две машины

Происшествия
27 сентября, 9:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В результате происшествия никто не пострадал

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Два автомобиля загорелись после столкновения на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"Утром в среду в районе дома 40 на Сельскохозяйственной улице произошло столкновение автомобилей "Газель" и "Subaru", - сказали в пресс-службе. В результате ДТП автомобили загорелись.

"В результате происшествия никто не пострадал", - отметил представитель столичной ГИБДД.

Он также отметил, что инцидент не оказал существенного влияния на движение транспорта.

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