Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Испании задержали 11 россиян, подозреваемых в отмывании денег

Происшествия
27 сентября, 10:14 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 27, сентября. /ТАСС

По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли "отмыть около €30 млн в Испании за последние годы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании ликвидировала две преступные группировки, связанные с отмыванием денежных средств. Об этом сообщили в среду в правоохранительных органах пиренейского королевства.

По их информации, в ходе операции были задержаны 11 граждан России и проведены 18 обысков в провинции Малага. "Среди задержанных числятся президент футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг, а также Арнольд Тамм, тесно связанный с Семеном Могилевичем - одним из самых крупных преступников в мире", - отметили в гражданской гвардии.

В ходе обысков было изъято большое количество наличных средств, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие, был наложен арест на 23 транспортных средства. По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли "отмыть около €30 млн в Испании за последние годы".

Расследование началось несколько лет назад. Группировки разработали сложную бизнес-структуру в пиренейском королевстве для отмывания денег, незаконно полученных за пределами Испании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
CNN: Гейтс сменил iPhone на устройство с Android
4
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
5
США готовы принять меры в ответ на "несоблюдение" РФ условий Договора по открытому небу
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Вице-спикер Заксобрания: красноярский губернатор объявил об отставке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама