В Испании задержали 11 россиян, подозреваемых в отмывании денег

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МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании ликвидировала две преступные группировки, связанные с отмыванием денежных средств. Об этом сообщили в среду в правоохранительных органах пиренейского королевства.
По их информации, в ходе операции были задержаны 11 граждан России и проведены 18 обысков в провинции Малага. "Среди задержанных числятся президент футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг, а также Арнольд Тамм, тесно связанный с Семеном Могилевичем - одним из самых крупных преступников в мире", - отметили в гражданской гвардии.
В ходе обысков было изъято большое количество наличных средств, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие, был наложен арест на 23 транспортных средства. По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли "отмыть около €30 млн в Испании за последние годы".
Расследование началось несколько лет назад. Группировки разработали сложную бизнес-структуру в пиренейском королевстве для отмывания денег, незаконно полученных за пределами Испании.