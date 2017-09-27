Дело возбуждено в Приморье из-за нарушений при строительстве жилья по госпрограмме

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС /. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с грубыми нарушениями технологии строительства при возведении жилых домов в микрорайоне "Радужный" в Уссурийском городском округе по федеральной программе "Жилье для российской семьи", сообщила в среду пресс-служба Следственного управления (СУ) СК РФ по Приморскому краю.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту строительства жилых многоквартирных домов, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). <...> строительство домов осуществлялось в рамках государственной программы Российской Федерации "Жилье для Российской семьи" и "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",- говорится в сообщении.

По версии следствия, застройщик, пытаясь получить максимальную прибыль, использовал при строительстве блоки и плиты уже бывшие в употреблении, в том числе для возведения фундаментов и перекрытий. Это значительно увеличивает риск обрушения зданий. По информации СК, круг виновных пока не определен.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению", - отмечает пресс-служба.

Первые дома в микрорайоне "Радужный" по госпрограмме были торжественно сданы летом 2016 года. Это восемь домов общей площадью 10 тыс. кв метров жилья. Строительство второй очереди продолжается, и в текущем году планировалось построить еще 15 тыс. кв. метров жилья. Всего участниками программы стали около 300 семей, более 100 из них уже въехали в квартиры.

"Жилье для российской семьи" - федеральная программа обеспечения доступным жильем граждан в возрасте 25-40 лет.

По условиям, цена жилья экономического класса должна быть не более 80% от средней рыночной цены на аналогичное жилье на соответствующей территории реализации проекта и при этом не превышать 35 тыс. рублей за 1 кв. метр. На Дальнем Востоке в программе участвуют Приморский и Хабаровские край, Якутия.