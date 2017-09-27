СБУ прекратила антитеррористические учения в связи с пожаром под Винницей

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила антитеррористические учения в Виннице, которые были запланированы на 26-27 сентября.

Об этом в среду сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Антитеррористические учения прекращены в связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Калиновке", - пояснила Гитлянская. По ее словам, учения проходили только в Виннице, а не в Винницкой области.

Пожар и взрывы на крупнейшем на Украине складе боеприпасов в Калиновке совпали по времени с проведением в Винницкой области антитеррористических учений. Это следует из сообщения областной госадминистрации о начале этих маневров.

На арсенале в Калиновке, где 26 сентября около 22:00 мск произошел пожар, хранится 188 тысяч тонн боеприпасов на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".