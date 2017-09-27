Подозреваемый в краже ювелирных изделий почти на 4 млн рублей задержан в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже элитной бижутерии почти на 4 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудники полиции в южном округе Москвы задержали 45-летнего жителя столицы по подозрению в краже элитной бижутерии из автомобиля на сумму более 3,8 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что менеджер по продажам ювелирной компании обратился в отдел полиции по Даниловскому району с заявлением о краже. "По словам мужчины, он находился в торговом центре на Автозаводской улице, когда неизвестный похитил из багажника его припаркованного на подземной стоянке автомобиля пять сумок с принадлежащей фирме продукцией", - сообщили в главке.

"На улице Борисовские пруды правоохранители задержали подозреваемого. Как выяснили полицейские, злоумышленник проник внутрь автомобиля при помощи специального устройства и похитил украшения", - добавили в полиции.

В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли устройство для отключения автомобильных сигнализаций, похищенные изделия и большое количество вещей, происхождение которых подозреваемый объяснить не смог. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемый арестован.

"У сотрудников полиции есть все основания полагать, что задержанный причастен к аналогичным противоправным деяниям, совершенным на территории столицы. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности и разыскивают возможных соучастников задержанного", - заключили в ГУ МВД.