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Запрет на полеты в районе пожара в Винницкой области продлен на сутки

Происшествия
27 сентября, 12:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

По информации "Украэроцентра", дальнейшие решения относительно изменения срока действия или параметров запрета будут приниматься в зависимости от развития событий

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. "Украэроцентр" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания военного склада в Калиновке Винницкой области еще на сутки. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Запрет радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства действует до 02:59 28.09.2017 года, - написал Лавренюк в Facebook. - Что касается аэропорта Винница, то он находится в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства".

По информации "Украэроцентра", дальнейшие решения относительно изменения срока действия или параметров запрета будут приниматься в зависимости от развития событий.

26 сентября около 22:00 мск в подразделения ГСЧС Украины поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. По информации Генштаба, пожар в общей сложности охватил 10% складов.

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Пожар на складе боеприпасов под Винницей
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