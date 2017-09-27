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Замглавы крымско-татарского "меджлиса" приговорен к двум годам колонии-поселения

Происшествия
27 сентября, 12:15 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 27, сентября. /ТАСС

Следствие предлагало суду приговорить Ильми Умерова к трем с половиной годам лишения свободы условно

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Симферопольский районный суд в среду приговорил заместителя главы запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения за призывы к сепаратизму. Приговор был оглашен в открытом судебном заседании, передает корреспондент ТАСС.

Следствие предлагало суду приговорить Умерова к трем с половиной годам лишения свободы условно.

Дело о сепаратизме

По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, выступил в прямом эфире украинского телеканала ATR, где публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Затем его выступления были размещены в интернете, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела. Умерова обвинили по статье "Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности России" УК РФ.

Умеров в разное время занимал посты главы Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного совета автономной Республики Крым и замглавы "меджлиса". Вину он не признает. Его адвокат Марк Фейгин перед началом прений заявил, что сторона защиты будет настаивать на оправдательном приговоре.

"Меджлис крымско-татарского народа" в России признан экстремистской организацией и запрещен, соответствующий иск подавала прокурор Крыма Наталья Поклонская 15 февраля 2016 года в Верховный суд региона, который поддержал доводы истца. Чуть позже, в сентябре прошлого года, Верховный суд России подтвердил данное решение, оно вступило в законную силу.

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