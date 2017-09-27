Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вербовщик ИГ из Адыгеи приговорен к четырем годам лишения свободы

Происшествия
27 сентября, 14:10 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Хасанби Тамбиев был уже ранее приговорен к заключению на 7,5 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к гибели человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАЙКОП, 27 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Вербовщик запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" Хасанби Тамбиев, который вел преступную деятельность в исправительном учреждении на территории Адыгеи, приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе УФСБ по республике.

"Решением Северо-Кавказского окружного военного суда Тамбиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Тамбиеву назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - отметили в УФСБ.

В 2011 году Тамбиев был приговорен Урванским районным судом Кабардино-Балкарии к 7,5 года лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и отбывал наказание в колонии строгого режима в Адыгее. Отбывая наказание в исправительном учреждении, он распространял среди осужденных материалы, содержащие публичное оправдание террористической деятельности ИГ, пояснили в ведомстве.

Совместная спецоперация сотрудников ФСБ и МВД России в середине марта пресекла деятельность на территории Адыгеи и Кубани законспирированной ячейки международной террористической организации, состоявшей из выходцев из стран Центральной Азии. Ячейка занималась вербовкой прихожан мечетей региона. У ее главаря были изъяты оружие, самодельное взрывное устройство, материалы и инструкции с правилами их изготовления, крупная сумма денег, которая может указывать на финансовую помощь террористической организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
2
Путин по телемосту дал команду на ликвидацию последнего в РФ химоружия
3
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия
4
Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу
5
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
6
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
7
В РФ может появиться возможность получить второе высшее образование за счет бюджета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама