Вербовщик ИГ из Адыгеи приговорен к четырем годам лишения свободы

МАЙКОП, 27 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Вербовщик запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" Хасанби Тамбиев, который вел преступную деятельность в исправительном учреждении на территории Адыгеи, приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе УФСБ по республике.

"Решением Северо-Кавказского окружного военного суда Тамбиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Тамбиеву назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - отметили в УФСБ.

В 2011 году Тамбиев был приговорен Урванским районным судом Кабардино-Балкарии к 7,5 года лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и отбывал наказание в колонии строгого режима в Адыгее. Отбывая наказание в исправительном учреждении, он распространял среди осужденных материалы, содержащие публичное оправдание террористической деятельности ИГ, пояснили в ведомстве.

Совместная спецоперация сотрудников ФСБ и МВД России в середине марта пресекла деятельность на территории Адыгеи и Кубани законспирированной ячейки международной террористической организации, состоявшей из выходцев из стран Центральной Азии. Ячейка занималась вербовкой прихожан мечетей региона. У ее главаря были изъяты оружие, самодельное взрывное устройство, материалы и инструкции с правилами их изготовления, крупная сумма денег, которая может указывать на финансовую помощь террористической организации.