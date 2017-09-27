Прокуратура Петербурга проверит школу, где учительница написала "дурак" на лбу ученика

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по обращению родителей второклассника одной из местных школ, на лбу которого учительница якобы написала слово "дурак". Об этом ТАСС в среду сообщила представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева.
"Поступило обращение родителей мальчика о нарушении прав несовершеннолетнего, что ему на лбу написали ругательство. Прокуратура Московского района начала проверку", - сказала она.
Сам факт действий учительницы в отношении ребенка в ведомстве пока не подтверждают.
"Сегодня для дачи объяснений вызваны представители школы и учитель для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - добавила Алексеева.
В Комитете по образованию правительства Петербурга ситуацию оперативно не прокомментировали.
В местных СМИ ранее появились сообщения о том, что учительница начальных классов 684-й школы Московского района Петербурга написала слово "дурак" на лбу восьмилетнего ученика за то, что он с одноклассниками разрисовывал себе руки фломастерами.