Сбивший мотоциклиста начальник отдела полиции "Одинцовское" уволен из органов

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Руководитель подмосковного отдела полиции, сбивший 6 сентября насмерть мотоциклиста на Можайском шоссе в Москве, уволен из органов внутренних дел, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Руководитель отдела полиции МУ МВД России "Одинцовское" уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - сказала Петрова. По ее словам, также к дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.
6 сентября сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Ford Mondeo, столкнулся с мотоциклистом на эстакаде на Можайском шоссе, в результате чего мотоциклист скончался.