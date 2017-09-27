Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбивший мотоциклиста начальник отдела полиции "Одинцовское" уволен из органов

Происшествия
27 сентября, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Непосредственные руководители экс-руководителя полицейского отдела также привлечены к дисциплинарной ответственности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Руководитель подмосковного отдела полиции, сбивший 6 сентября насмерть мотоциклиста на Можайском шоссе в Москве, уволен из органов внутренних дел, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Руководитель отдела полиции МУ МВД России "Одинцовское" уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - сказала Петрова. По ее словам, также к дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.

6 сентября сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Ford Mondeo, столкнулся с мотоциклистом на эстакаде на Можайском шоссе, в результате чего мотоциклист скончался.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу
5
Ресторатор Новиков опроверг информацию о том, что его избили в заведении Fаrш
6
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама