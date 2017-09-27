Поезд из Хмельницкого введен в график и прибудет в Москву по расписанию

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пассажирский поезд из украинского города Хмельницкий введен график и прибудет по расписанию, после сообщений о задержке. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД),
Ранее сообщалось, что несколько пассажирских поездов из Украины прибудут в Москву с опозданием в связи с крупным пожаром на арсенале в Винницкой области.
"В настоящее время на Московскую железную дорогу поступил поезд №56 Хмельницкий - Москва, который введен в график и прибудет в конечный пункт по расписанию. Два других задерживающихся в пути поезда - № 24 Одесса - Москва и № 48 Кишинев - Москва - еще не поступили на Московскую железную дорогу". - говорится в сообщении.
В МЖД отметили, что при поступлении поездов на территорию России диспетчерский аппарат Московской железной дороги приложит максимальные усилия, чтобы сократить опоздание составов. Информацию о движении поездов можно уточнить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и по круглосуточному телефону Единого информационно сервисного центра ОАО "РЖД".
26 сентября около 22:00 в подразделения ГСЧС Украины поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. По последним данным, в результате ЧП два человека получили ранения, около 30 тысяч жителей эвакуированы.