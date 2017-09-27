Мосгорсуд отклонил жалобу Удальцова на его административный арест

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным административный арест на пять суток в отношении координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова за организацию несогласованной акции в центре Москвы. Таким образом оппозиционер останется в СИЗО еще на сутки, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление Тверского суда оставить без изменений, жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.

25 сентября Тверской суд Москвы признал Удальцова виновным в совершении правонарушения по статье 20.2. КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") при участии в акции "Антикапитализм-2017". Районный суд назначил оппозиционеру пять суток административного ареста, засчитав ему двое суток, уже проведенных под арестом. Удальцов ранее заявлял о своей невиновности и в знак протеста против решения суда объявил голодовку, которая продолжается по сей день.

В своей жалобе Удальцов и его защита назвали наказание чрезмерно суровым и просили отменить постановление суда первой инстанции в связи с тем, что суд не обеспечил состязательность процесса, не допросил свидетелей по делу и сотрудников полиции, проводивших задержание оппозиционера. "Без свидетелей сложно установить истину. Меня приглашали организаторы на акцию, я счел нормальным принять приглашение. Никаких призывов в интернете я не делал, это фейковые аккаунты, в которых от моего имени пишут информацию, которую я не распространял", - сказал он.

Как отметил оппозиционер, он обжалует данное решение в вышестоящий суд. "Если и там не будет изменений, обжалуем в ЕСПЧ", - сказал он.

Согласно протоколу полиции, 23 сентября на подходе к Страстному бульвару полицией были задержаны около 30 человек, пришедших на несогласованную акцию "Антикапитализм-2017". В числе задержанных - координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и лидер "Другой России" Эдуард Лимонов.