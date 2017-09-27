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Ресторатор Новиков опроверг информацию о том, что его избили в заведении Fаrш

Происшествия
27 сентября, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По словам предпринимателя, во время предполагаемого инцидента он находился в Италии

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Аркадий Новиков

Аркадий Новиков

© Михаил Метцель/ТАСC

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Известный ресторатор Аркадий Новиков опроверг информацию, ранее опубликованную в Telegram-канале Mash, о том, что его избили в принадлежащем ему ресторане Fаrш.

"То, что написали, неправда. Я даже не в Москве, я уже давно отдыхаю в Италии. Я не знаю, откуда пошел слух. <...> Да, это [информационная] утка", - рассказал Новиков ТАСС.

По информации Mash, Новикова избил 17-летний подросток, инцидент произошел 18 сентября.

Как утверждает сетевое издание, подросток в Farше на Никольской устроил скандал, а Новиков вывел его на улицу. Ресторатор хотел снять подростка на телефон, но тот ударил его по лицу. По данным Mash, на место приехала полиция, по факту драки начата проверка.

В правоохранительных органах комментировать данную ситуацию отказались.

Новиков создал ресторанную группу Novikov Group в 1991 году, в нее входят свыше 50 различных проектов, от ресторанов до производства здорового питания, тепличных комплексов, салонов флористики.

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