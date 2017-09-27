Сухопутные войска ВСУ усилили охрану объектов и предупредили о праве применять оружие

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины ввели усиленный режим охраны воинских частей в связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Об этом говорится на странице Сухопутных войск в Facebook.

"На территории воинских частей оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины введен усиленный режим охраны. Личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно воинским уставам вправе применять оружие во время несения службы", - предупредили в Сухопутных войсках. В заявлении подчеркивается, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей влечет ответственность согласно законодательству Украины.

Командование Сухопутных войск также призвало граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск.

26 сентября около 22:00 в подразделения ГСЧС Украины поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тыс. тонн боеприпасов. По последним данным, в результате ЧП два человека получили ранения, около 30 тыс. жителей эвакуированы.