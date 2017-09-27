Угрожавшую детям ножом воспитательницу в Брянской области приговорили к 300 часам работ

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БРЯНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Мировой суд поселка Климово в Брянской области приговорил к обязательным работам бывшую воспитательницу детского сада, которая угрожала детям ножом, отбирала у них еду и заклеивала рот скотчем. Об этом в среду сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"К 300 часам обязательных работ приговорил мировой суд поселка Климово воспитательницу детского сада, которая обвинялась по статье уголовного кодекса о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, связанным с жестоким обращением с несовершеннолетним", - говорится в сообщении.
О преступных методах работы женщины в правоохранительные органы сообщили родители детей.
Проверка подтвердила все факты.
Как следует из материалов дела, воспитательница "причиняла своим воспитанникам физическую боль различными подручными предметами". Женщина угрожала детям медицинским шприцем и ножом. Кроме того, она отбирала у воспитанников еду, оскорбляла их, заклеивала рот скотчем и укладывала спать в туалете.
Согласно приговору, осужденная также не сможет заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.