Угрожавшую детям ножом воспитательницу в Брянской области приговорили к 300 часам работ

БРЯНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Мировой суд поселка Климово в Брянской области приговорил к обязательным работам бывшую воспитательницу детского сада, которая угрожала детям ножом, отбирала у них еду и заклеивала рот скотчем. Об этом в среду сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"К 300 часам обязательных работ приговорил мировой суд поселка Климово воспитательницу детского сада, которая обвинялась по статье уголовного кодекса о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, связанным с жестоким обращением с несовершеннолетним", - говорится в сообщении.

О преступных методах работы женщины в правоохранительные органы сообщили родители детей.

Проверка подтвердила все факты.

Как следует из материалов дела, воспитательница "причиняла своим воспитанникам физическую боль различными подручными предметами". Женщина угрожала детям медицинским шприцем и ножом. Кроме того, она отбирала у воспитанников еду, оскорбляла их, заклеивала рот скотчем и укладывала спать в туалете.

Согласно приговору, осужденная также не сможет заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.