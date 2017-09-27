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Угрожавшую детям ножом воспитательницу в Брянской области приговорили к 300 часам работ

Происшествия
27 сентября, 16:54 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 27, сентября. /ТАСС

Осужденная не сможет заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет

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БРЯНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Мировой суд поселка Климово в Брянской области приговорил к обязательным работам бывшую воспитательницу детского сада, которая угрожала детям ножом, отбирала у них еду и заклеивала рот скотчем. Об этом в среду сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"К 300 часам обязательных работ приговорил мировой суд поселка Климово воспитательницу детского сада, которая обвинялась по статье уголовного кодекса о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, связанным с жестоким обращением с несовершеннолетним", - говорится в сообщении.

О преступных методах работы женщины в правоохранительные органы сообщили родители детей.

Проверка подтвердила все факты.

Как следует из материалов дела, воспитательница "причиняла своим воспитанникам физическую боль различными подручными предметами". Женщина угрожала детям медицинским шприцем и ножом. Кроме того, она отбирала у воспитанников еду, оскорбляла их, заклеивала рот скотчем и укладывала спать в туалете.

Согласно приговору, осужденная также не сможет заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.

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