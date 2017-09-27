ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ФСБ России подтвердила обнаружение в Ингушетии останков главаря террористов на Северном Кавказе Доку Умарова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Республики Ингушетия обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года", - сообщили ЦОС ФСБ.

Умаров возглавлял террористическую организацию "Имарат Кавказ" и действовал в тесном контакте с эмиссарами "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (организации запрещены в России как террористические).