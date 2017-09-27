Источник: полиция ведет проверку по факту нанесения телесных повреждений Аркадию Новикову

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полиция Москвы проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений ресторатору Аркадию Новикову. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее в СМИ сообщалось, что 18 сентября возле ресторана Fаrш несовершеннолетний молодой человек избил владельца заведения Аркадия Новикова. Как отметил источник, первоначально у 17-летнего молодого человека произошел конфликт с сотрудниками ресторана из-за проданного ему пива. "В полицию поступило сообщение о том, что сотрудники ресторана на улице Никольская, д. 12, продали несовершеннолетнему пиво, после чего стали угрожать и провоцировать драку", - сказал собеседник агентства.
Прибывшим по вызову нарядом полиции было установлено, что между 17-летним уроженцем города Калининск Саратовской области и владельцем ресторана Аркадием Новиковым произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт с дракой. "Новиков получил незначительные травмы и самостоятельно обратился в городскую поликлинику №220. У него были диагностирован ушиб мягких тканей головы, лица и нижней челюсти слева", - сообщил источник.
По факту продажи алкоголя несовершеннолетнему возбуждено административное производство по статье "Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции" (ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ).
Сам Новиков ранее опроверг ТАСС информацию о драке, назвав ее "информационной уткой".
Новиков создал ресторанную группу Novikov Group в 1991 году, в нее входят свыше 50 различных проектов, от ресторанов до производства здорового питания, тепличных комплексов, салонов флористики.