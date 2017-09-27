Суд оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве гендиректора СУ-155

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест гендиректора крупнейшей строительной компании РФ СУ-155 Александра Мещерякова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом заявил прокурор в Мосгорсуде, где в среду рассматривается апелляционная жалоба на арест.
"Постановление Тверского суда от 13 сентября оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья апелляционной инстанции.
Ранее Тверской суд Москвы избрал в отношении Мещерякова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 10 октября. 17 сентября Мещерякову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Согласно материалам дела, следствие считает его причастным к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в двух недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых СУ-155 не оформляла необходимую документацию, включая даже разрешение на само строительство.