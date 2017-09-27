Из детского сада на юго-западе Москвы эвакуировали 50 детей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в детском саду на юго-западе Москвы, из здания эвакуированы 50 детей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В здании детского сада (структурное подразделение № 5 гимназии 1521) произошло короткое замыкание в электропроводке с последующим возгоранием на кухне", - сказал собеседник агентства.

Из здания оперативно до прибытия пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 65 человек: 50 детей и 15 сотрудников. Никто из них не пострадал.

Возгорание на площади 0,5 кв. метра было ликвидировано огнетушителем. Сейчас дети находятся на прогулочных площадках, здание проветривается.