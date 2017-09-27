Количество выявляемых фактов взяток в РФ за восемь месяцев сократилось на 19%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Число выявляемых фактов взяток в России сократилось на 19%. Об этом говорится в докладе Генпрокуратуры о состоянии преступности в РФ за восемь месяцев года.

Число выявленных преступлений по статьям о получении и даче взятки, посредничестве во взяточничестве и даже по недавно введенной статье о мелкой взятке в этом году сократилось на 19,1%, отметили в ведомстве.

"Число преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ ("Получение взятки") <..> сократилось на 55,9 % (до 2472). Число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ ("Дача взятки") <...> снизилось на 63,5 % (до 1682)", - говорится в материалах Генпрокуратуры.

Меньше стало выявляться фактов получения взяток в Курской области, Забайкальском крае, Владимирской и Воронежской областях, в Татарстане и Башкирии, Краснодарском крае. Рост числа фактов получения взяток был в Брянской области, Карелии, Ханты-Мансийском округе, Калужской и Самарской областях.

В целом число выявляемых преступлений коррупционной направленности в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 10,7 % (всего выявлено 22,8 тысяч таких преступлений). На 7,1% сократилось число злоупотреблений должностными полномочиями.

Преступность стала сокращаться меньшими темпами

Сокращение уровня преступлений в России оказалось ниже, чем фиксировалось в начале года, говорится в докладе.

"В январе-августе <...> на территории России зарегистрировано 1 млн 378 тыс. 852 преступления, что на 122 тыс. 833 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (- 8,2%)", - говорится в материалах прокуратуры. Вместе с тем, еще в марте сокращение числа преступлений по сравнению с прошлым годом было 15%, а по итогам первого полугодия - 12,9%.

Если в первом полугодии сокращение числа преступлений было в 77 регионах и лишь в семи был рост, то по итогам восьми месяцев рост преступности отмечен уже в 17 регионах.

Больше всего выросло выявление преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Если в первые три месяца по сравнению с прошлым годом их число сократилось почти на 10%, то сейчас уровень выявленных преступлений на 3,5% превышает прошлогодний. Наибольший удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков зафиксирован в Санкт-Петербурге (каждое четвертое преступление), Чечне, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Калмыкии и в Ханты-Мансийском округе. На 4,5% в России выросло число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Десятую часть всех зарегистрированных преступлений составили мошенничества (более 144 тыс. преступлений), их стало больше на 3% и они уже составляют каждое десятое преступление в России. Наибольший рост числа выявленных мошенничеств - в Саратовской, Нижегородской областях, Ханты-Мансийском округе, в Кемеровской, Новгородской областях и Республике Марий Эл.