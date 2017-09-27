Пожар на складах в Винницкой области уничтожил боеприпасов на $800 млн

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар на складах боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области уничтожил боеприпасов ориентировочно на $800 млн. Об этом в среду сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Иван Винник.

"Сегодня в Калиновке сгорело боеприпасов на ориентировочно $800 млн. То есть говорить, что ничего не случилось и говорить, что танковые снаряды там не были нужны, их все равно пришлось бы утилизировать ... если есть такая позиция, то надо было их просто продать и получить в бюджет $800 млн в гривневом эквиваленте. А делать победу с того, что мы эффективно обеспечили эвакуацию населения и этим кичиться со стороны Вооруженных сил Украины, это было бы абсолютно никудышно", - приводит его слова агентство УНН.

При этом Винник отметил, что министерство обороны подало информацию о том, что якобы 70% боеприпасов остались невредимыми. "30% боеприпасов было уничтожено ... Учитывая, что размер арсенала был 60 тыс. тонн, то отсюда и стоимость [$800 млн]", - пояснил он.

Пожар на складах в Винницкой области возник во вторник вечером. По данным минобороны, там хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов. Из города и близлежащих сел было эвакуировано более 30 тыс. человек, и эвакуация продолжается.

По последним данным, два человека получили ранения и находятся в госпитале. В результате попадания снарядов пострадали четыре жилых дома. В районе ЧП перекрыты все дороги, закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км.