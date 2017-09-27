Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар на складах в Винницкой области уничтожил боеприпасов на $800 млн

Происшествия
27 сентября, 18:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

Министерство обороны Украины сообщило об оставшихся невредимыми 70% боеприпасов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар на складах боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области уничтожил боеприпасов ориентировочно на $800 млн. Об этом в среду сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Иван Винник.

Читайте также новости по теме:
Пожар на складе боеприпасов под Винницей
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

В результате взрывов на складе боеприпасов в Калиновке ранены два человека

Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию

Порошенко созывает "военный кабинет" из-за пожара на военных складах под Винницей

"Сегодня в Калиновке сгорело боеприпасов на ориентировочно $800 млн. То есть говорить, что ничего не случилось и говорить, что танковые снаряды там не были нужны, их все равно пришлось бы утилизировать ... если есть такая позиция, то надо было их просто продать и получить в бюджет $800 млн в гривневом эквиваленте. А делать победу с того, что мы эффективно обеспечили эвакуацию населения и этим кичиться со стороны Вооруженных сил Украины, это было бы абсолютно никудышно", - приводит его слова агентство УНН.

При этом Винник отметил, что министерство обороны подало информацию о том, что якобы 70% боеприпасов остались невредимыми. "30% боеприпасов было уничтожено ... Учитывая, что размер арсенала был 60 тыс. тонн, то отсюда и стоимость [$800 млн]", - пояснил он.

Пожар на складах в Винницкой области возник во вторник вечером. По данным минобороны, там хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов. Из города и близлежащих сел было эвакуировано более 30 тыс. человек, и эвакуация продолжается.

По последним данным, два человека получили ранения и находятся в госпитале. В результате попадания снарядов пострадали четыре жилых дома. В районе ЧП перекрыты все дороги, закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар на складе боеприпасов под Винницей
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Украинские пограничники отказали во въезде депутату Европарламента за посещение Донбасса
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама