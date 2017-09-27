Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита лидера "Христианского государства" Калинина не обжаловала арест

Происшествия
27 сентября, 18:41 UTC+3 МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Отмечается, что подозреваемый по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда" мог лично обжаловать постановление об аресте

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Защита лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина, подозреваемого по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда", не обжаловала его заключение под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

"Жалоба защиты на постановление суда о заключении Калинина под стражу не поступала", - сказала представитель суда.

Между тем пресс-секретарь уточнила, что Калинин мог лично обжаловать постановление об аресте, направив жалобу из СИЗО. "На данный момент жалоба от самого подозреваемого в суд тоже не поступала", - сказала она.

Калинин был арестован 23 сентября сроком на два месяца, в среду истек положенный законом срок для подачи апелляции.

По данным МВД, уголовное дело было возбуждено по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров. Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, следствие вменяет Калинину пункт "в" части 2 статьи 179 УК РФ ("Организация принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения"), отметив, что следствие устанавливает остальных причастных к преступлению лиц.

Ранее руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" сообщили о том, что приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

Смотрите также

Источник: лидер "Христианского государства" Калинин отбывает арест в СИЗО "Бутырка"

Лидер "Христианского государства" Калинин арестован до ноября

Следствие просит арестовать обвиняемых по делу о поджоге машин у офиса адвоката Учителя

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
6
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
7
Украинские пограничники отказали во въезде депутату Европарламента за посещение Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама