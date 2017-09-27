Защита лидера "Христианского государства" Калинина не обжаловала арест

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Защита лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина, подозреваемого по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда", не обжаловала его заключение под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Жалоба защиты на постановление суда о заключении Калинина под стражу не поступала", - сказала представитель суда.

Между тем пресс-секретарь уточнила, что Калинин мог лично обжаловать постановление об аресте, направив жалобу из СИЗО. "На данный момент жалоба от самого подозреваемого в суд тоже не поступала", - сказала она.

Калинин был арестован 23 сентября сроком на два месяца, в среду истек положенный законом срок для подачи апелляции.

По данным МВД, уголовное дело было возбуждено по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров. Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, следствие вменяет Калинину пункт "в" части 2 статьи 179 УК РФ ("Организация принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения"), отметив, что следствие устанавливает остальных причастных к преступлению лиц.

Ранее руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" сообщили о том, что приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.