Шторм "Мария" в Атлантике вновь усилился до урагана

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Мария" в Атлантическом океане вновь усилился до урагана первой категории. Об этом сообщил в среду американский национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).
По его данным, максимальная скорость ветра в пределах стихии сейчас составляет примерно 33,5 м/с. "Мария" находится в 265 км к востоку от мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и продвигается в северо-восточном направлении со скоростью примерно 2,6 м/с.
Власти Северной Каролины объявили штормовое предупреждение для ряда участков побережья штата. Районы, которые оказались в зоне влияния "Марии", покинули более 10 тыс. человек. Власти предупреждают, что, хотя центр шторма проходит вдали от берега, стихия принесет сильные ветра и волны, грозящие серьезными подтоплениями.
Жертвами "Марии" в странах Карибского бассейна стали около 60 человек.