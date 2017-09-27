СК проверит данные о поставке некачественного жидкого кислорода в детскую больницу Рязани

Гендиректор: все объекты к Универсиаде-2019 строятся с максимальным наследиемСпорт 27 сентября, 18:58
Японские рыбаки за несколько месяцев убили почти 180 китовСоциальная ответственность 27 сентября, 18:53
"Химки" победили "Панатинаикос" и вышли в финал Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 27 сентября, 18:49
Власти Бразилии отозвали разрешение на разработку полезных ископаемых в заповедникеСоциальная ответственность 27 сентября, 18:43
"Благосфера" покажет первый полнометражный фильм про паралимпийцаСоциальная ответственность 27 сентября, 18:31
Незрячая американка проедет на лошади по КолумбииСоциальная ответственность 27 сентября, 18:14
Росавиация полагает, что собственника "ВИМ-Авиа" может не быть в РоссииЭкономика и бизнес 27 сентября, 18:06
Номерной фонд нижегородских отелей увеличился на 1 тыс. мест в рамках подготовки к ЧМ-2018Новости партнеров 27 сентября, 17:59
Английских школьников научили сообщать о жестоком обращенииСоциальная ответственность 27 сентября, 17:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Рязанской области проводит проверку информации о возможных поставках некачественного жидкого медицинского кислорода в областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщили ТАСС в среду в региональном управлении СК РФ.
"По размещенной в СМИ информации о возможных поставках некачественного жидкого медицинского кислорода в Рязанскую областную детскую клиническую больницу следственным управлением СК РФ по Рязанской области организована доследственная проверка", - уточнила ТАСС старший помощник руководителя управления Анжелика Евдокимова.
По ее словам, следователями будет дана правовая оценка обстоятельств заключения контракта на поставку и самой поставки жидкого кислорода в медучреждение.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о поставках некачественного жидкого кислорода в рязанскую детскую больницу.