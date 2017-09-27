СК проверит данные о поставке некачественного жидкого кислорода в детскую больницу Рязани

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Рязанской области проводит проверку информации о возможных поставках некачественного жидкого медицинского кислорода в областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщили ТАСС в среду в региональном управлении СК РФ.

"По размещенной в СМИ информации о возможных поставках некачественного жидкого медицинского кислорода в Рязанскую областную детскую клиническую больницу следственным управлением СК РФ по Рязанской области организована доследственная проверка", - уточнила ТАСС старший помощник руководителя управления Анжелика Евдокимова.

По ее словам, следователями будет дана правовая оценка обстоятельств заключения контракта на поставку и самой поставки жидкого кислорода в медучреждение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о поставках некачественного жидкого кислорода в рязанскую детскую больницу.