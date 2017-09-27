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СК проверит данные о поставке некачественного жидкого кислорода в детскую больницу Рязани

Происшествия
27 сентября, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Как сообщали СМИ, в СК с просьбой проверить информацию о поставках некачественного жидкого кислорода обратилась детский омбудсмен Анна Кузнецова

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Рязанской области проводит проверку информации о возможных поставках некачественного жидкого медицинского кислорода в областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщили ТАСС в среду в региональном управлении СК РФ.

"По размещенной в СМИ информации о возможных поставках некачественного жидкого медицинского кислорода в Рязанскую областную детскую клиническую больницу следственным управлением СК РФ по Рязанской области организована доследственная проверка", - уточнила ТАСС старший помощник руководителя управления Анжелика Евдокимова.

По ее словам, следователями будет дана правовая оценка обстоятельств заключения контракта на поставку и самой поставки жидкого кислорода в медучреждение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о поставках некачественного жидкого кислорода в рязанскую детскую больницу.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
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Россия
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