В Мехико число жертв землетрясения возросло до 198 человек

МЕХИКО, 27 сентября. /ТАСС/. Тела еще нескольких жертв землетрясения 19 сентября обнаружили спасатели в ходе разбора завалов в столице Мексики. Общее число погибших в мегаполисе достигло к настоящему времени 198 человек. Об этом сообщил в среду в своем Twitter национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

"Всего [по стране] 337 погибших: 198 в [городе] Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте.

#Actualización ⚡TOTAL 337 fallecidos por #Sismo 19/09/17#CDMX: 198 #Morelos: 74#Puebla: 45#Edoméx: 13#Guerrero: 6#Oaxaca: 1 — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 27 September 2017

Разбор завалов на месте ряда обрушившихся зданий в столице страны продолжается. Порядка 400 пострадавших до сих пор остаются в больницах, состояние около 60 из них оценивается как тяжелое.