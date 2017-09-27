СМИ: в США школьник в драке убил сверстника ножницами

ЦСКА обыграл "Дарюшшафаку" и вышел в финал Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 27 сентября, 21:55
Виктория Лопырева подарила болельщикам "Манчестер Юнайтед" дождевики перед матчем с ЦСКАСпорт 27 сентября, 21:13
"Рома" обыграла "Карабах" в матче Лиги чемпионовСпорт 27 сентября, 20:52
Стивен Сигал назвал глупцами тех, кто верит во вмешательство России в выборы в СШАОбщество 27 сентября, 20:52
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратилисьПроисшествия 27 сентября, 20:47
Орбиту МКС подняли почти на километрКосмос 27 сентября, 20:26
СМИ: Киев обещает уточнить нормы изучения языков в новом законе о среднем образованииМеждународная панорама 27 сентября, 20:17
Конгресс США ждет от Белого дома план применения закона о санкциях в отношении МосквыМеждународная панорама 27 сентября, 20:17
Суд оставил в силе запрет АФК "Система" на дивиденды по арестованным акциямЭкономика и бизнес 27 сентября, 20:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ученик школы в нью-йоркском районе Бронкс во время драки убил своего одноклассника ножницами. Об этом сообщила в среду американская газета New York Daily News.
По ее информации, в потасовке пострадал еще один школьник - 16-летний юноша госпитализирован. После драки стражи порядка задержали 18-летнего учащегося.
Информация о причинах потасовки не приводится.