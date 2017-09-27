СМИ: в США школьник в драке убил сверстника ножницами

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ученик школы в нью-йоркском районе Бронкс во время драки убил своего одноклассника ножницами. Об этом сообщила в среду американская газета New York Daily News.

По ее информации, в потасовке пострадал еще один школьник - 16-летний юноша госпитализирован. После драки стражи порядка задержали 18-летнего учащегося.

Информация о причинах потасовки не приводится.