На допрос в СКР вызваны порядка 25 сотрудников "Гоголь-центра"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следственные органы вызвали на допрос порядка 25 административных и творческих сотрудников театра "Гоголь-центр", следователей интересуют деятельность проекта "Платформа" художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат театральной труппы Дмитрий Хорст.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" (на его реализацию в 2011 - 2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей - прим. ТАСС), в рамках которого ежегодно разрабатывались планы мероприятий, содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости.

"Вызвали на допрос посредством повесток порядка 20 - 25 человек. Это работники театра, административный и творческий состав, артисты. Там есть и те люди, которые работали на "Платформе", и те, которые появились в театре, когда "Платформа" завершилась. Они, безусловно, на допросы явятся, дадут показания. Они уже это делают", - сказал Хорст.

По его словам, следствие интересует "деятельность "Платформы": какие спектакли ставились, какой использовался реквизит, декорации, кто отвечал за выпуск тех или иных спектаклей".

Премьера под угрозой

Хорст сообщил, что допросы длятся по 7 - 8 часов, что усложняет творческую деятельность "Гоголь-центра". "Например, вчера была, как мне сообщили в театре, сорвана репетиция, потому что какая-то часть артистов, вызванных на допрос, задействована в подготовке премьеры. (Речь идет о пьесе "Демоны" шведского драматурга Ларса Нурена, которую ставит латышский режиссер Элмарс Сеньковс; премьера объявлена на 30 сентября. - прим. ТАСС) Понятное дело, что если хотя бы один человек не присутствует на репетиции, то репетицию проводить нельзя", - отметил адвокат.

Ранее в среду в "Гоголь-центре" сообщили ТАСС, что "на творческой деятельности театра следственные мероприятия не отразятся: все спектакли будут идти согласно объявленному репертуару".

ТАСС пока не располагает комментарием следственных органов.