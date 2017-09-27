Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины сообщило, что взрывы на складе боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области прекратились более часа назад.

"По сообщению оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Калиновке, начиная с 19:00 на военном арсенале Вооруженных cил Украины не прозвучало ни одного взрыва. Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в минобороны уточнили, что меры по ликвидации последствий пожара продолжаются, "ведется обезвреживание взрывоопасных предметов, работают группы разминирования".