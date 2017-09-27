СМИ: ранившие себя у здания финского парламента мужчины являются россиянами

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин, которые в 22 сентября нанесли себе ножевые ранения напротив здания парламента Финляндии, являются гражданами России. Об этом сообщила в среду газета Ilta-Sanomat.
Мужчины ранили себя ножом в живот, их доставили в больницу и выписали на следующий день. В службе безопасности парламента тогда сообщили, что они могли быть просителями убежища - у них при себе были удостоверения из центра приема беженцев.
По информации издания, финские власти отказали мужчинам в убежище, на это решение была подана апелляция, рассмотрение которой еще не окончено.
В полиции Финляндии, как отмечает Финское телеграфное бюро, указали, что в ближайшее время допросят мужчин. При этом там отказались сообщать детали, относящиеся к расследованию инцидента, в том числе национальность пострадавших.